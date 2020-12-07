Відповідну угоду підписано між Міністерством охорони здоров’я та UNICEF Ukraine.

Україна додатково закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.

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Відповідну угоду між Міністерством охорони здоров’я України та UNICEF Ukraine було підписано в рамках проекту з World Bank Ukraine «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», повідомили у прес-службі МОЗ.

«Разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються у рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми поліпшуємо можливості тестування хворих з підозрою на COVID-19 у лабораторних центрах всіх регіонів України», — зазначила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

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Автор: Леся Лещенко