Російський режим сам винен в тому, що його футбольне шоу проходить в атмосфері міжнародного осуду через злочини в Україні і не тільки.

В розпал Чемпіонату світу з футболу останнє, про що Володимиру Путіну хочеться згадувати – це про права людини, Крим чи Україну. І це хороша причина вказати на справу проти Олега Сенцова – українського кінорежисера, який вже більше місяця голодує в далекій сибірській колонії – щоб нагадати російському президенту, що його дороге спортивне шоу не змиє злочини його режиму.

Про це пише New York Times у редакційній статті, нагадуючи, що 41-річний кримчанин, ім’я якого ставало помітним у колах кінофестивалів, працював над своїм другим художнім фільмом, коли Росія анексувала Крим. Його схопили і в кращих традиціях СРСР кинули до в’язниці на 20 років через звинувачення у «тероризмі». Згодом українець оголосив голодування, вимагаючи звільнити близько 70 українських політичних в’язнів в Росії. Справа викликала міжнародний осуд.

Видатні світові і російські кінорежисери виступили з підтримкою Сенцова. Євросоюз назвав його ув’язнення «порушенням міжнародних законів і елементарних стандартів правосуддя», а Європарламент у своїй резолюції закликав звільнити українських в’язнів. Президент Франції Еммануель Макрон теж піднімав це питання під час зустрічі з Володимиром Путіним.

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Держдепартамент США висловився на підтримку Сенцова, хоча президент Дональд Трамп звинуватив у «втраті» Криму свого попередника Барака Обаму і закликав повернути Путіна в G7. Хоча з клубу його вигнали якраз після анексії українського півострова.

Кремль вдається до вже традиційних заперечень, наполягаючи, що синці на тілі Сенцова – це не результат тортур, а нібито його «садомазохістських» вподобань. А підконтрольні російському уряду ЗМІ обмовляють його роботу в кіно і, звісно ж, списують протест Заходу на спроби підірвати проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії.

«Ні, ні і ще раз ні. Режим Путіна єдиний, хто відповідальний за напади на Україну, за катування Сенцова, фальшиве судочинство і всі тіньові російські дії, які нависають над футбольними матчами. Сенцов ризикує життям, щоб привернути увагу до всього цього. Він і правда, на якій він наголошує, заслуговують повної підтримки Заходу не залежно від того, що відбувається на російських стадіонах чи в голові Трампа», - пише американське видання.