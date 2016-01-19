Влада Туреччини заявляє про наближення до закінчення спецоперації проти курдів

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. За інформацією турецької влади, в ході операції було вбито понад 500 бойовиків Робочої партії Курдистану. Прокурдська партія НДП каже, що близько 100 цивільних осіб були вбиті в боях.

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"Процес значною мірою завершено", – повідомив Ахмет Давутоглу.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про загибель близько 300 поліцейських і солдатів у конфлікті з курдськими бойовика з липня минулого року.

Як відомо, операція проти військ забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану в містах Силоп і Джизра в провінції Ширнак, а також в районі Діярбакира, почалася в грудні минулого року.

У населених пунктах було введено комендантську годину, а до операції залучено понад 10 тис. поліцейських і військовослужбовців за підтримки танків.

Нагадаємо, Туреччина почала бомбити позиції забороненої Робочої партії Курдистану на півночі Іраку 24 липня після серії нападів і вбивств співробітників поліції, в яких влада звинуватила курдських бойовиків.