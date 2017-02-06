ЗМІ: На найбільш рейтинговому шоу Америки Леді Газі таки "закрили рота" - про Трампа жодного слова (фото, відео)
Американська співачка Леді Гага виступила в перерві фінального матчу сезону Національної футбольної ліги – Супербоула.
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що на тлі нинішньої політичної ситуації в США організатори не хотіли влаштовувати потенційно «подразнюючу» шоу, як це сталося, наприклад, в 2016 році з виступом Бейонсе.
Леді Гага явно прислухалася до цього, пише агентство, і з самого початку вона продемонструвала патріотизм, виконавши уривки з God Bless America і This Land is Your Land. Пісня Born This Way у свій час стала ЛГБТ-гімном, але в контексті недільного шоу композиція відбивала ідею про прийняття відмінностей, додає АР.
Фінальний матч Національної футбольної ліги, яке являється також найрейтинговіше шоу Америки, відвідали 41-й президент США Джордж Буш-старший з дружиною Барбарою і президент США Дональд Трамп з дружиною Меланьей.
Президента США Дональда Трампа співачка не згадала. Раніше ЗМІ повідомили, що артистці заборонили говорити про нового голову держави. Леді Гага заспівала кілька своїх хітів, а завершилося її виступ хітом Bad Romance.
Як повідомляє Mashable в понеділок, 6 лютого, для свого виступу вона використовувала три сотні квадрокоптеров.
Особиста думка Леді Гаги про вибори в США ні для кого не є секретом. Співачка активно підтримувала суперницю Трампа, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, а під час акції у Трамп-тауер у Нью-Йорку співачку сфотографували з плакатом Love Trumps Hate.
WOW. Amazing.@ladygaga's #PepsiHalftime Show! #SB51https://t.co/z9vCKRBKkC— NFL (@NFL) 6 лютого 2017 р.