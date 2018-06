ЗМІ: На найбільш рейтинговому шоу Америки Леді Газі таки "закрили рота" - про Трампа жодного слова (фото, відео)

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що на тлі нинішньої політичної ситуації в США організатори не хотіли влаштовувати потенційно «подразнюючу» шоу, як це сталося, наприклад, в 2016 році з виступом Бейонсе.

Леді Гага явно прислухалася до цього, пише агентство, і з самого початку вона продемонструвала патріотизм, виконавши уривки з God Bless America і This Land is Your Land. Пісня Born This Way у свій час стала ЛГБТ-гімном, але в контексті недільного шоу композиція відбивала ідею про прийняття відмінностей, додає АР.

Фінальний матч Національної футбольної ліги, яке являється також найрейтинговіше шоу Америки, відвідали 41-й президент США Джордж Буш-старший з дружиною Барбарою і президент США Дональд Трамп з дружиною Меланьей.

Президента США Дональда Трампа співачка не згадала. Раніше ЗМІ повідомили, що артистці заборонили говорити про нового голову держави. Леді Гага заспівала кілька своїх хітів, а завершилося її виступ хітом Bad Romance.

Як повідомляє Mashable в понеділок, 6 лютого, для свого виступу вона використовувала три сотні квадрокоптеров.

Особиста думка Леді Гаги про вибори в США ні для кого не є секретом. Співачка активно підтримувала суперницю Трампа, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, а під час акції у Трамп-тауер у Нью-Йорку співачку сфотографували з плакатом Love Trumps Hate.