Мешканка американського міста Нью-Йорк, штат Каліфорнія, втратила роботу через пандемію коронавірусу, пішла в секс-тренери і стала щасливою.
Про це повідомляє видання Ladbible.
32-річна Моллі Спок працювала в ресторані, проте після початку пандемії втратила роботу і стала шукати інші джерела доходу.
На вибір її нової професії, зокрема, вплинуло захоплення нудизмом. Через чутливу шкіру, як стверджує жінка, вона з дитинства не виносила деякі види тканини.
Вперше в будинку відпочинку для нудистів вона побувала в 2009 році. Відтоді вона стала нудисткою і навіть в походи відправляється без одягу.
«Я трохи нервувала, поки туди їхала. Але коли опинилася там і побачила, що ніхто не напружується, то відразу відчула себе, як вдома», - поділилася жінка.
У підсумку після втрати роботи жінка стала секс-тренером, викладачем йоги і професійним обіймачем. Вона стверджує, що її обіймальні послуги допомагають зняти стрес.
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