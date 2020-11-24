На вибір її нової професії, зокрема, вплинуло захоплення нудизмом.

Мешканка американського міста Нью-Йорк, штат Каліфорнія, втратила роботу через пандемію коронавірусу, пішла в секс-тренери і стала щасливою.

Про це повідомляє видання Ladbible.

32-річна Моллі Спок працювала в ресторані, проте після початку пандемії втратила роботу і стала шукати інші джерела доходу.

На вибір її нової професії, зокрема, вплинуло захоплення нудизмом. Через чутливу шкіру, як стверджує жінка, вона з дитинства не виносила деякі види тканини.

Вперше в будинку відпочинку для нудистів вона побувала в 2009 році. Відтоді вона стала нудисткою і навіть в походи відправляється без одягу.

«Я трохи нервувала, поки туди їхала. Але коли опинилася там і побачила, що ніхто не напружується, то відразу відчула себе, як вдома», - поділилася жінка.

У підсумку після втрати роботи жінка стала секс-тренером, викладачем йоги і професійним обіймачем. Вона стверджує, що її обіймальні послуги допомагають зняти стрес.

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Автор: УНІАН