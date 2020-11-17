Поширення коронавірусу в Україні можна взяти під контроль тільки одним способом, вважає лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв.

Український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв вважає, що карантин вихідного дня - малоефективний захід. Адже коронавірус не вибирає дні, в які поширюватися.

Лікар каже, щоб зупинити коронавірус, потрібен загальний карантин, але підприємцям при цьому потрібно допомогти впоратися з кризою, пише 24 канал.

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"Мені здається, що в цьому випадку треба запроваджувати або загальний карантин, але з певною компенсацією для підприємців. Щоб люди могли виживати в цьому карантині, або не запроваджувати його взагалі", - заявив лікар-інфекціоніст.

Крамарєв підкреслив, що зупинити хворобу просто неможливо. А карантин потрібен для того, щоб уникнути масового інфікування, і, як наслідок, колапсу медичної системи.

"Карантин запроваджується не для того, щоб ліквідувати захворювання. Це неможливо. Він дає можливість охороні здоров'я адаптуватися до кількості хворих на кожен день. Це тільки ця мета. Зупинити захворювання просто неможливо", - додав він.

Інфекціоніст, виходячи з прикладу інших країн, вважає, що допоможе локдаун - від 3 тижнів до місяця. Але в цьому випадку необхідно вживати ще й економічні заходи.

"Я б заборонив заклади, де є скупчення людей, де носіння масок та інших заходів безпеки не дотримуються. Я маю на увазі, нічні клуби, фітнес, спортивні зали. А фізичні навантаження - це форсований видих, тобто вірус поширюється на більшу відстань", - зазначив Крамарєв.

Карантин в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Україні з понеділка, 16 листопада, знову почав діяти загальнонаціональний карантин замість адаптивного.

А з 14 листопада запровадили карантин вихідного дня. Але його тут же масово порушували. Так, елітний ресторан Києва довелося брати штурмом через роботу в суботу.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо скасувати обмежувальні заходи, захворюваність коронавірусом може досягти 30 тисяч осіб за добу. Це призведе до колапсу медичної системи.

У Верховній Раді зареєстрували постанову, яка рекомендує Кабміну скасувати карантин вихідного дня. У МОЗ вже заявили, що говорити про результати дієвості карантину можна мінімум в кінці листопада.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН