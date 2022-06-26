На думку президента США, Путін вірив у розпад НАТО.

Президент США Джо Байден заявив, що Путін розраховував на розпад НАТО й G7 після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Байден відповідну заяву зробив на саміті Групи семи у Мюнхені.

"Путін продовжує ставити від самого початку на те, що якимось чином НАТО і G7 розпадуться, але цього не сталося і не станеться", - сказав президент США.

Лідери США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії зустрінуться у баварських Альпах. До них також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР.

На порядку денному саміту - війна Росії проти України, а також продовольча безпека, світова економіка тощо. Володимир Зеленський доєднається в онлайн-режимі до одного із засідань. Саміт триватиме три дні на території Німеччини.

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