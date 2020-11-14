Нові карантинні обмеження в країні вводять з огляду на ситуацію з захворюваністю та економічних можливостей.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свобода Савіка Шустера.
Читайте такожВ Україні почав діяти карантин вихідного дня: що заборонено
«Будь-які заходи, в тому числі й протиепідемічні, ми робимо, виходячи з ситуації. З одного боку – ситуації з захворюваністю на COVID-19, з іншого – з можливості нашої країни суто економічної… Чи витримаємо, чи не витримаємо ми повний локдаун», – сказав міністр.
Степанов переконаний, що у карантин вихідного дня «кількість контактів між людьми буде суттєво зменшена». При цьому він погодився, що найкращим варіантом є «повний локдаун».
«Але це не просто ж високі слова «не витримає економіка». У нас не буде елементарно коштів, щоб сплачувати зарплати лікарям, щоб сплачувати пенсії. Ми просто не витримаємо такої зупинки всієї країни, знову ж таки, щонайменше на три тижні», – пояснив Степанов.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram