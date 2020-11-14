Степанов переконаний, що у карантин вихідного дня «кількість контактів між людьми буде суттєво зменшена».

Нові карантинні обмеження в країні вводять з огляду на ситуацію з захворюваністю та економічних можливостей.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свобода Савіка Шустера.

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«Будь-які заходи, в тому числі й протиепідемічні, ми робимо, виходячи з ситуації. З одного боку – ситуації з захворюваністю на COVID-19, з іншого – з можливості нашої країни суто економічної… Чи витримаємо, чи не витримаємо ми повний локдаун», – сказав міністр.

Степанов переконаний, що у карантин вихідного дня «кількість контактів між людьми буде суттєво зменшена». При цьому він погодився, що найкращим варіантом є «повний локдаун».

«Але це не просто ж високі слова «не витримає економіка». У нас не буде елементарно коштів, щоб сплачувати зарплати лікарям, щоб сплачувати пенсії. Ми просто не витримаємо такої зупинки всієї країни, знову ж таки, щонайменше на три тижні», – пояснив Степанов.

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Автор: Яна Ставська