Российские консультанты изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

Компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта поврежденной трубы и возобновления подачи газа.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на человека, проинформированного о работе оператора. По словам анонимного источника, предварительная оценка стоимости ремонта - 500 миллионов долларов.

"В последние недели компания Nord Stream AG, контрольный пакет акций которой принадлежит подконтрольной Кремлю компании, начала процесс оценки стоимости ремонта трубы и восстановления подачи газа", - пишет издание.

Відео дня

Кроме того, консультанты из России изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

Подрыв "Северных потоков"

В конце сентября 2022 года стало известно, что в нитях российского газопровода снизилось давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа.

В Кремле заявили, что не исключают возможности саботажа. Уже в сентябре российский президент Путин сказал, что в утечках на "Северном потоке" виноваты "англосаксы".

В Евросоюзе неоднократно заявляли, что утечки газа произошли в результате умышленных действий.

В Службе госбезопасности Швеции провели осмотр газопроводов и подтвердили, что утечка произошла в результате взрывов.

В ноябре министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что "Северный поток-2" способствовал вторжению РФ в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: