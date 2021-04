На честь виходу альбому Let The Bad Times Roll до гри повернули весь контент, пов'язаний з легендарним панк-рок колективом.

Сьогодні, 16 квітня, гурт The Offspring випустив 10-й студійний альбом під назвою Let The Bad Times Roll. На честь релізу нової платівки розробники World of Tanks повернули до гри весь контент, пов'язаний з легендарним панк-рок колективом.

Як зазначили у Wargaming, в командну MMO повернули танк VIII рівня TL1 LPC в 3D-стилі Pretty Fly з учасниками The Offspring в якості членів екіпажу.

"Гравці знову зможуть битися під репліки Декстера, Нудлза, Піта і Тодда. Крім того, "танкісти" отримають можливість обзавестися різними елементами кастомізації, пов'язаними з The Offspring: декалями, написами, емблемами і унікальним 2D-стилем Turn It Up", – повідомили розробники.

Нагадаємо, вперше співпраця The Offspring та творців World of Tanks відбулася в 2019 році. Тоді парк броньованої техніки у грі поповнив фірмовий танк TL1 LPC. А пізніше група виступила на фестивалі Wargaming Fest у Мінську.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов