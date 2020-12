У новому ролику автори хотіли показати погляд на історію з боку Еббі.

PlayStation неочікувано випустила трейлер The Last of Us Part II – через майже шість місяців після релізу гри. Новий ролик присвячений Еббі, одній з ключових героїнь другої частини.

Трейлер The Last of Us Part II – Історія Еббі

Таким чином розробники вирішили подякувати фанатам за підтримку і відзначити велику кількість нагород, які отримала гра останнім часом, повідомив Скотт Лоу, старший спеціаліст зі зв'язків з громадськістю в студії Naughty Dog.

"Ця історія та її персонажі займають особливе місце в нашому серці, тож ми неймовірно раді тому, що гра знайшла відгук у мільйонів людей по всьому світу і отримала широке визнання серед фахівців і шанувальників, що виражається у вигляді нагород, отриманих за останні тижні", – зазначив Лоу.

Цікаво, що Еббі завдяки своїй зовнішності та певним вчинкам стала найскандальнішим персонажем гри. Розробники отримали чимало загроз на свою адресу від деяких розгніваних гравців. А колишня співробітниця Naughty Dog, яка подарувала свою зовнішність Еббі, на довгий час видалила свої акаунти в соцмережах. Однак наразі розробники вирішили присвятити їй окремий ролик.

"Рік добігає кінця, і нові гравці планують вперше присвятити себе грі в цей святковий час, тому ми вирішили опублікувати новий ролик, який показує новий погляд на історію і вперше розповідає про зворушливу подорож Еббі та її зв'язк з Еллі. Дізнайтеся про минуле дівчини, про події, які змусили її шукати помсти, і трагічні наслідки. Ви також зможете поглянути на тренування, спорядження і навички Еббі і дізнатися, чим ігровий процес за неї відрізняється від Еллі", – розповів Скотт Лоу.

Детальніше про The Last of Us Part II

The Last of Us Part II вийшла 19 червня 2020 року ексклюзивно на PlayStation 4.

У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем в 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

На Metacritic екшн отримав 93 бали від преси та 5,7 бала від гравців на основі рекордних 147 тисячах відгуків.

Через скандал навколо гри, коли користувачі не граючи занижували оцінки, сайт-агрегатор змінив правила публікації рецензій. Тепер гравці можуть поставити можуть залишити свій відгук на Metacritic лише через два дні після виходу гри.

Наприкінці листопада The Last Of Us Part II була визнана "Грою року" на церемонії Golden Joystick Awards 2020.

The Last Of Us Part II на PlayStation 5

На PlayStation 5 гра працює в режимі зворотної сумісності. Також на консолі нового покоління друга частина The Last of Us отримала покращене вібро та підтримку адаптивних тригерів геймпада DualSense. Користувачі можуть відчути натяг тятиви і вібрацію від кожного пострілу.

Крім того, передплатники PS Plus на новій консолі можуть отримати першу частину The Last of Us безкоштовно завдяки бонусу PlayStation Plus Cillection, куди увійшли 20 знакових хітів з PS4, що випередили свій час.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов