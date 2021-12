Користувачі сервісу отримають Persona 5 Strikers, Dirt 5 і Deep Rock Galactic.

Інсайдер billbil-kun з форуму Dealabs знову виявився правим. Раніше він повідомив, що в січні підписники PlayStation Plus безкоштовно отримають Persona 5 Strikers, Dirt 5 і Deep Rock Galactic. А тепер ця інформація офіційно підтвердилася. Sony у блозі PlayStation оголосила склад наступної добірки проектів, які зможуть додати в особисту бібліотеку користувачі PS Plus.Читайте такожСтало відомо, які ігри підписники PlayStation Plus отримають безкоштовно в січні

Ігри вдасться отримати безкоштовно з 4 січня. До тих пір підписники все ще можуть поповнити колекцію грудневою добіркою. У неї входять Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell і LEGO DC Super-Villains. Важливо також відзначити, що Dirt 5 і Deep Rock Galactic будуть роздаватися в версіях для PS4 і PS5.

Детальніше про ігри з січневого комплекту

Deep Rock Galactic — це кооперативний шутер з науково-фантастичним антуражем від Ghost Ship Games і Coffee Stain Publishing. У грі необхідно добувати ресурси в ролі гномів і битися з ворожою фауною в печерах. До особливостей проекту відносяться руйнація оточення, чотири класи бійців і процедурна генерація рівнів.

DiRT 5 — це гоночна гра від Codemasters з більш ніж 900 болідами і 70 трасами по всьому світу. Користувачам належить змагатися з ботами під управлінням просунутого штучного інтелекту та іншими людьми. Проект також здатний похвалитися кар'єрним режимом і різними типами заїздів.

Persona 5 Strikers можна охарактеризувати, як екшен з масовими баталіями і тактичними елементами, в якому продовжується історія Persona 5. Гравці візьмуть участь в захоплюючих битвах з різномастими ворогами і дізнаються подальшу долю Фантомних Злодіїв.

