Виявляється, в розробці першої частини Alan Wake взяв участь знаменитий письменник Стівен Кінг. Правда, він не причетний до виробництва безпосередньо. Автор "Темної вежі" та "Кладовища домашніх тварин" продав фінській студії Remedy Entertainment свою фразу для використання в грі.

Про це розповів сценарист і креативний директор Сем Лейк в недавньому інтерв'ю Eurogamer. Він повідомив, що в статті Why Hollywood Can't Do Horror ("Чому Голлівуд не може робити хорори") Стівен Кінг написав: "Кошмари існують поза логікою, і в [їх] поясненнях немає нічого веселого; вони протилежні поезії страху".

Ця фраза дуже сподобалася Remedy Entertainment. Студія звернулася до письменника з пропозицією купити авторські права на висловлювання. Стівен Кінг не тільки погодився, але й надав можливість використовувати свої слова за символічний долар.

У першій частині Alan Wake фразу можна почути на початку проходження. Вона стала символом гри і лягла в основу сюжету. Навколо висловлювання Кінга Remedy вибудувала атмосферу і настрій у своєму хорорі з елементами екшену.

Alan Wake 2 — основні подробиці

У грі реалізовано два протагоніста — Алан Вейк і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

Зав'язкою для оповіді стала низка ритуальних вбивств в Брайт-Фоллс. Щоб розслідувати цю справу, в містечко прибула Андерсон.

Буде кілька різних локацій: незайманий людьми ліс, околиці озера, поселення Уотері і Темне місце, де знаходиться в пастці Алан Вейк. Брайт-Фоллс теж входить в список і займає центральну позицію.

Розробники пообіцяли реалізувати всі основні елементи хорора з елементами виживання в проєкті.

Алан Уейк 2 вийде 17 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

