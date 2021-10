Він здолав всі Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Стримери часто влаштовують собі випробування в іграх, щоб розважити аудиторію. У цьому плані особливого успіху досяг The Happy Hob, який завжди намагається ставити дивні рекорди. Днями він відзначився одним з них — пройшов поспіль всі частини Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice без отримання пошкоджень. Ті, хто хоча б раз запускав згадані ігри, розуміють, наскільки складно виконати таке випробування.

Як передає портал GameRant, стример вже робив схожий забіг. Незадовго до виходу Sekiro: Shadows Die Twice він пройшов поспіль п'ять ігор японської студії FromSoftware без отримання пошкоджень. Потім ентузіаст почав тренуватися, щоб оновити своє досягнення і здолати шість проектів. На це The Happy Hob знадобилося 2,5 року. Такий довгий термін пояснюється складністю Sekiro: Shadows Die Twice, яка відрізняється від інших ігор зі списку. У ній реалізована інша бойова система, де основна роль відводиться парируванням, а також присутньо багато незвичайних ворогів. Здолати її без пошкоджень — це неймовірно важке завдання.

Для того, щоб завершити забіг, The Happy Hob знадобилося:

Досконально вивчити поведінку кожного противника: патерни атак, слабкі місця і так далі.

Ретельно обстежити рівні на предмет секретів і пасток, якими усипані всі ігри FromSoftware.

Останнім проектом в списку стримера стала Dark Souls II. Радість The Happy Hob після вбивства фінального боса Нашандри можна подивитися в ролику вище.

Автор: Назар Степорук