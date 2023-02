У Steam з'явилася нова хітова гра – продовження знаменитого симулятора виживання

Мова про Sons Of The Forest, сиквел The Forest.

Після виходу Hogwarts Legacy найочікуванішою грою серед аудиторії Steam стала Sons Of The Forest — симулятор виживання і продовження The Forest. Тому не дивно, що безліч користувачів кинулися вивчати проєкт, як тільки з'явилася така можливість. Їх не зупинив навіть реліз в ранньому доступі. Ажіотаж перевищив всі очікування: Sons Of The Forest увірвалася в п'ятірку найпопулярніших ігор в магазині Valve за добовим онлайном. На релізі в симуляторі виживання від Endnight Games одночасно розважалися майже 270 тисяч користувачів. Однак гра вийшла 23 лютого, а це був четвер, будній день. У суботу рекорд вдалося побити, причому з істотним відривом. Онлайн в Sons Of The Forest в Steam на момент написання новини становив понад 410 тисяч осіб і продовжував стрімко зростати. Найімовірніше, пік буде поставлений ближче до вечора. Відео дня Симулятор виживання може досягти позначок 600-700 тисяч користувачів, які одночасно знаходяться в грі. Для порівняння: в The Forest максимальний онлайн в Steam склав 76 226 осіб. Показник був зафіксований приблизно чотири місяці тому. Sons Of The Forest, незважаючи на сирий технічний стан, має 85% відсотків позитивних відгуків із загальних 28 879 рецензій покупців. Під час виходу проєкту Steam навіть перестав тимчасово працювати. Схоже, наплив фанатів "поклав" сервери магазину Valve. Sons Of The Forest — основні подробиці Це симулятор виживання з елементами хорора від студії Endnight Games і видавництва Newnight. Події гри розгортаються на віддаленому острові, куди головний герой прибув у пошуках зниклого мільярдера.

Світ Sons Of The Forest наповнений різними небезпеками. В процесі проходження доведеться зіткнутися з канібалами і надприродними явищами.

Щоб вижити, гравцям знадобиться вивчати величезний відкритий світ з лісами, печерами і річками, добувати ресурси, будувати укриття, створювати зброю і інструменти. Робити це можна поодинці або в кооперативі з друзями.

Sons Of The Forest вийшла в ранньому доступі Steam 23 лютого 2023 року, дата релізу повноцінної версії поки не повідомляється. Вас також можуть зацікавити новини: Розкрито безкоштовні ігри для підписників PS Plus у березні – у списку є відомий шутер

Warner Bros. дуже дивно анонсувала Mortal Kombat 12 і назвала терміни релізу

Розробники розкрили дату виходу Baldur's Gate 3 і оголосили про нову особливість (відео)

Допоможіть проєкту

Підтримайте нас