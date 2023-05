Екшен-RPG FromSoftware обійшла інших кандидатів.

Elden Ring продовжує отримувати нагороди, причому навіть за рамками профільних премій, як у випадку з The Game Awards. Нещодавно вона перемогла в категорії кращий ігровий сюжет на "Неб'юла".

Про це стало відомо із замітки про підсумки церемонії нагородження на офіційному сайті. В якості одержувачів статуетки вказані Хідетака Міядзакі і Джордж Мартін. Перший керував розробкою проєкту, включаючи написання сценарію, а другий доклав руку до створення всесвіту Elden Ring. Поруч з творцями вказані студія FromSoftware і видавництво Bandai Namco.

Нагадаємо, нагорода за кращий ігровий сюжет вручається в рамках "Неб'юла" з 2018 року. Минулими переможцями стали інтерактивний епізод серіалу "Чорне дзеркало" під назвою "Бузогриз", Тhe Outer Worlds, Hades і настільна гра Thirsty Sword Lesbians. А в 2023-му з Elden Ring боролися Horizon Forbidden West, Journeys through the Radiant Citadel, Pentiment, Stray і Vampire: The Masquerade — Sins of the Sires.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

