Проєкт стане доступний вже в цьому місяці.

У фанатів League of Legends з'явився новий привід для радості. Не встигла вийти The Mageseeker про Сайласа, як на горизонті замаячила нова сюжетна гра у всесвіті LoL. Йдеться про екшен-платформер Convergence: A League of Legends Story.

Видавництво Riot Forge випустило сюжетний трейлер проєкту, виконаний в мультиплікаційній стилістиці. У ролику показано, як головного героя Екко відвідує його доросла версія з майбутнього. Несподіваний гість розповів протагоністу, що місто Заун опинилося у великій небезпеці. Для його порятунку дорослий Екко хоче вивчити дещо в минулому. І йому потрібна допомога від себе молодшого.

Потім в трейлері показують битви з противниками і декількох персонажів — як соратників протагоніста, так і ворогів. До останніх відноситься Джинкс. А в другій половині ролика можна побачити геймплейні кадри. Екко усуває недругів за допомогою свого меча і маніпуляцій з часом, а також долає просторові перешкоди.

Convergence: A League of Legends Story вийде 23 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Детальніше про Convergence

Це екшен-платформер від студії Double Stallion і видавництва Riot Forge. Гра присвячена спробам Екко, персонажа з League of Legends, врятувати Заун.

Геймплей в грі виконаний в двомірному форматі і відрізняється високою динамікою. Користувачі будуть брати участь в боях, застосовувати навички для усунення ворогів і проходити платформінгові ділянки.

Вас також можуть зацікавити новини: