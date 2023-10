Незважаючи на малу популярність, навколо Heroes of the Storm сформувалося віддане фанатське товариство.

Багато розробників в минулому на хвилі успіху MOBA й її головних мастодонтів Dota 2 з League of Legends прагнули створити аналогічну гру в цьому жанрі. Мало у кого це вийшло, але деякі проєкти все ж змогли привернути увагу гравців. Серед них була Heroes of the Storm від Blizzard.

Розробники активно підтримували гру, регулярно додавали нових персонажів і організовували різні події. Однак минулого року, через сім років після виходу, Blizzard припинила підтримку вмісту Heroes of the Storm: сервери гри все ще працювали, але нічого не відбувалось.

Багато хто вже встиг забути про гру, але днями для неї раптом вийшов масштабний патч зі зміною балансу, виправленням помилок, правками в інтерфейсі та іншими фіксами. А також зі зверненням розробників, які подякували спільноті за відгуки про гру.

Враховуючи розмір цього оновлення, багато шанувальників впевнені, що Heroes of the Storm повертається до життя. Випущена влітку 2015 року MOBA мала немалий успіх у гравців, до того ж, нещодавнє придбання Activision Blizzard Microsoft може означати новий початок для старих франшиз. Глава Xbox Філ Спенсер в недавньому інтерв'ю також відзначав, що видавець буде надавати підтримку студіям, які знову захочуть працювати над старими проєктами.

Поки складно сказати, які плани будує новий власник на MOBA від Blizzard, але з HOTS цілком може вийти, наприклад, кіберспортивна дисципліна.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці Microsoft нарешті закрила угоду з купівлі Activision Blizzard. Тепер компанії належать легендарні ігрові франшизи Call of Duty, StarCraft, Diablo, WoW, Overwatch та інші, а більшість нових тайтлів почнуть додавати в підписку Game Pass в день релізу.

